Sport.quotidiano.net - Troppa Ternana per la Pianese: al Comunale finisce 3-1 per le Fere

Leggi su Sport.quotidiano.net

Piancastagnaio (Siena), 7 dicembre 2024 – Troppo forte laper unache ci ha provato fino all’ultimo ma invano. Gli umbri, lanciatissimi, passano dopo poco più di 90’’ con l’ex Siena, tra le altre, Cianci che indirizza subito bene il match. Laprova a reagire e si fa vedere dalle parti di Vannucchi, ma il tiro di Remy viene bloccato dall’estremo difensore. Ancora i padroni di casa in proiezione offensiva al 18’, con Mignani che entra palla al piede in area di rigore sfruttando un’indecisione degli avversari. La difesa, tuttavia, è brava a recuperare e a sventare il pericolo. I toscani provano a fare la partita, ma al 29’ è lache trova il raddoppio con il gran gol di Cicerelli che, da fuori area, disegna una traiettoria imparabile per Boer, 0-2