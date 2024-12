Treviso tragico incidente stradale | 29enne si schianta contro un platano per evitare uno scontro

Leggi su Dayitalianews.com

Ancora sangue sulle strade. Un’altra giovane vita spezzata in un. Questa volta è successo a Maser, piccolo centro nel territorio di.Poco prima della mezzanotte, sulla Schiavonesca, all’incrocio di via Sacconi, ildi Altivole, Luca Gazzola ha perso illlo della sua spider Mazda.Secondo la prima ricostruzione, costretto a una sterzata improvvisa perl’impatto con un’auto che si stava immettendo da una arteria laterale, ilsi ètoundopo essere finito fuori strada.Il personale del 118 intervenuto sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane. Giunti a Maser anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Montebelluna. Luca Gazzola è la quarta vittima della strada under 30 nell’arco di una settimana sulle strade trevigiane.