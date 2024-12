Lanazione.it - Trapani rafforza la squadra con Gabe Brown e Paul Eboua dopo gli infortuni

Leggi su Lanazione.it

decisamente scatenata sul mercato a conferma di quanto le ambizioni siano altissime e niente venga lasciato al caso per arrivare a raggiungerle. La società del presidente Valerio Antonini non ha messo tempo in mezzo e visto glioccorsi a Petrucelli e Yeboah che con tutta probabilità non saranno della partita, è subito corsa ai ripari ingaggiando. Il primo in uscita da Varese dove ormai non sembrava più fare parte del progetto, il secondo ha invece scelto di lasciare Cremona per tentare una nuova avventura con. Si tratta senza alcun dubbio di due innesti di valore,ha giocato 6 partite facendo registrare 11.3 punti di media, con l’80 per cento da 2 punti ed il 39.4 da 3 punti mentrenelle 9 partite disputate ha viaggiato a 7.1 punti di media con il 50 per cento da 2 punti e 4.