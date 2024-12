Ilgiorno.it - "Si crea un clima sereno"

Leggi su Ilgiorno.it

"È fondamentale l’attenzione al paziente ricoverato, ma anche al personale che tutti i giorni affronta la difficoltà di non cadere nel burnout, così come per i famigliari del ricoverato – osserva il presidente della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, Claudio Cogliati –. Il cane è capace di suscitare in tutte le persone che gli stanno attorno sentimenti positivi. La presenza di un essere vivente così empatico che ti permette di guardare e di essere guardato, di riflettere delle cose che fai e avere una risposta con gli occhi, e soprattutto con la coda,undi calore e di attimi di gioia che sono importanti in un ospedale".