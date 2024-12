.com - Serie D / l’Ancona cerca il poker nel derby contro Fossombrone

I biancorossi reduci da tre vittorie tornano al Del Conero (nel frattempo risistemato) in occasione del“il Fosso” ex capolista di mister Fucili. Il mister dorico anticipa l’impegno: “Cerco continuità, sia come prestazione che come striscia di risultati. Possiamo avere tutte le potenzialità per competere con le prime del girone. Saerà una partita difficile, affrontiamo un gruppo consolidato con ottime individualità. I problemi societari? I miei ragazzi ne stanno fuori, per noi conta solo la lucidità in campo”ANCONA, 7 dicembre 2024 –torna al Del Conero alla rideldi successi nel. La 15º giornata in scena domani alle 14,30 sarà un arduo banco di prova per Boccardi e compagni.è reduce da una striscia positiva di tre vittorie consecutive piazzata attualmente in settima posizione a quota 22 punti a pari punti con il