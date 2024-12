Ilveggente.it - Roma-Lecce, Serie A: tv, formazioni, pronostico

è una partita della quindicesima giornata diA e si gioca sabato alle 20:45: probabili, diretta tv e streaming.Quello che andrà in scena sabato sera all’Olimpico è un vero e proprio scontro salvezza. E chi l’avrebbe mai detto? Alla domanda rispondiamo in assoluta serenità noi, nessuno lo avrebbe detto che questa partita, a dicembre, avrebbe messo in palio dei punti così pesanti per entrambe leA: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itDa tre partita laè in maniera a Claudio Ranieri che non ha mai vinto, anzi, in campionato, ha collezionato due sconfitte contro Napoli e Atalanta. Lo stesso tempo lo ha avuto a disposizione, sulla panchina del, Giampaolo, solamente che per il momento i risultati sono stati completamente opposti: una vittoria sul campo del Venezia – che non era meritata, ma contano solo i punti – un pareggio in casa contro la Juventus ripresa all’ultimo secondo.