Quanto costa dormire in albergo | il 2024 è l’anno della ‘luxification'

E’ ormai una prassi consolidata quella dell’aumento delle tariffe di anno in anno, perconcerne le camere d’. Il trend degli ultimi 5 anni sta però vedendo, per il, un rallentamento, con incrementi pari al 4% rispetto al 2023. Perconcerne le località montane, l’adr (average daily rate), dunque il costo medio giornaliero, è in crescita dell’8,9%, raggiungendo i 175,60 euro per una camera doppia con trattamento b&b. L’analisi di AlbergatorePro Nell’analisi presentata dalla società di consulenza AlbergatorePro, anche gli hotel nelle zone di mare hanno aumentato le tariffe rispetto allo scorso anno (+3,1%), quelli nelle città (+2,2%) e al lago (+2%). Anche perriguarda la stagione invernale alle porte, nel periodo tra dicembree marzo 2025, la montagna è protagonista con +12,7% di tariffa media, arrivata a 225,7 euro, e occupazione già acquisita al 52,1% (+4% sul 2023).