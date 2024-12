Spazionapoli.it - Polemica furiosa prima di Napoli-Lazio, c’entrano gli arbitri: scoppia il caos – FOTO

laa poche ore dalla sfida tra ile la, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A: i post di Carlo Alvino ed Enrico Varriale fanno discutere.A poco meno di ventiquattro ore dalla sfida contro la, in casasi guarda con speranza ai prossimi impegni. Per gli azzurri è rimasta solo la Serie A, dopo che gli stessi biancocelesti hanno eliminato gli uomini di Antonio Conte allo stadio Olimpico di Roma, dalla Coppa Italia. L’auspicio è che il ritorno in toto degli undici titolari possa ridare vigore alla compagine partenopea, che come obiettivo si pone quello di mandare un messaggio forte e chiaro a tutta la concorrenza, oltre che allastessa.Intanto, notizie legate alla classifica questa sera sono arrivate da Torino, dove la Juventus è stata fermata per 2-2 dal Bologna all’Allianz Stadium.