Game-experience.it - PlayStation: i lettori di Famitsu votano la top 30 dei giochi migliori migliori di sempre, PS5 ha 0 titoli

Leggi su Game-experience.it

In occasione del 30° anniversario di, la celebre rivista giapponeseha invitato i suoia votare ipiù memorabili usciti nel corso di questi anni su console Sony. Dalle oltre 4000 risposte raccolte è emersa una classifica dominata daidelle prime due generazioni:1 e2, seguite a distanza da PSP, PS3 e PS4, evidenziando inoltre una totale assenza diper PS5.Il vincitore assoluto di queste votazioni è stato il celeberrimo Final Fantasy VII per PS1, seguito da Monster Hunter Portable 2nd G (PSP) e da Xenogears (PS1). Ovviamente la top 30 è formata daspiccatamente giapponesi, presentando franchise come Resident Evil, Metal Gear Solid, Final Fantasy X e Dragon Quest VII tutti provenienti dal Paese del Sol Levante.