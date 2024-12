Metropolitanmagazine.it - Panettoni artigianali e brand di moda: come la pasticceria si lega al fashion

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quando si dice “bello e buono” si pensa sicuramente a uno dei protagonisti assoluti del Natale: il panettone. E l’espressione migliore del rapporto tra grandisi unisce nel sacro vincolo del gusto. Così, le collab trasono il regalo più glamour che potete fare per queste feste. Infatti, la magia di grandisimbolo dell’Italia (Prada) si uniscono alla celebrazione dell’tà, e alla scelta di materie prime di altissimo livello. Nascono così delle piccole meraviglie di, che festeggiano con stile tutte le feste.La golosa (e luxury) collab tra ie le pasticcerie per iSi tratta tendenzialmente di collaborazioni tradi altasimboli del Made in Italy da una parte, e pasticcerie a dir poco iconiche della città di Milano, patria del panettone.