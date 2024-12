Mistermovie.it - Mister Movie | Al Bano dice addio al Festival di Sanremo “Ho chiuso”

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il 1mbre, giorno dell’annuncio ufficiale degli artisti in gara a2025, ha portato con sé l’ennesima delusione per Al, uno degli artisti italiani più amati di sempre. Anche quest’anno, il cantante di “Felicità” non è stato incluso tra i concorrenti, nonostante le sue speranze di tornare sul palco dell’Ariston.Al: la sua reazione dopo l’esclusione da2025In seguito all’annuncio, Alha espresso la sua delusione in un’intervista rilasciata ad Adnkronos: “Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, ma evidentemente non mi è stato concesso. Pazienza!”. Il cantante ha mostrato un evidente disappunto per non essere stato selezionato ancora una volta, nonostante una carriera lunga e ricca di successi che ha spesso visto il palco dicome un palcoscenico privilegiato.