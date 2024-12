.com - Milan, Fonseca furioso: “Primo gol da annullare, non c’è rispetto”, cosa è successo

(Adnkronos) – È, Paulo, nell’immediato post partita di Atalanta-. Il tecnico rossonero, sconfitto a Bergamo per 2-1 ha tanto da recriminare nonostante una prestazione nel complesso positiva, soprattutto neltempo, in cui la sua squadra se l’è giocata alla pari con la squadra più in forma della Serie A e ora, vedendo la classifica, seria candidata per lo Scudetto. Nel mirino di, anche ammonito nel corso del match, è finito l’arbitro Federico La Penna: “Io non ho mai parlato dell’arbitraggio, di solito sto zitto, ma oggi parlo. Sulgol è fallo, non c’è dubbio. È qualche cambia la partita. Ma non è solo quello. Il modo con cui l’arbitro ha condotto la partita contro ilè evidente, ed è qualche succede non solo da oggi. Non c’èper ilin questo momento”.