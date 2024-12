Ilgiorno.it - Maurizio Cristina muore durante un’escursione in Valsassina. Il medico milanese stroncato da un malore

Introbio (Lecco), 7 dicembre 2024 –si è fermato, con il fiato corto e la fronte imperlata di gocce di sudore. Si è portato una mano alla gola, come per allargare il collo della maglietta e riuscire a respirare, l'altra al petto per lenire la fitta che avvertiva. Ha subito realizzato quanto gli stava capitando, perché. Ha strabuzzato gli occhi indietro ed è svenuto, accasciandosi a terra. Chi era con lui ha subito chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza urgenza, che a loro volta hanno allertato i soccorritori del Soccorso alpino dellae i soccorritori di Areu. Da terra si sono messi in marcia i volontari della squadra di Barzio, mentre dalla base di Caiolo sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio. Qualcuno della comitiva diintanto è corso avanti, fino al rifugio Buzzoni, dove erano diretti, per recuperare il dae, il defibrillatore semiautomatico.