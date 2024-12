Thesocialpost.it - Magalli racconta Raffaella Carrà: “Pignola e sempre attenta ai soldi”

Leggi su Thesocialpost.it

, icona dello spettacolo italiano, è stata una personalità complessa e sfaccettata, come ricorda Giancarloin occasione della presentazione del libro dedicato a lei alla Fiera nazionale della piccola e media imprenditoria “Più libri più liberi”. Il volume, edito da Treccani e curato da Caterina Rita,la vita e la carriera della “Raffa nazionale”, ma non manca di svelare anche alcuni lati più controversi della sua personalità, come ricordato dal conduttore.Un’icona unica nel suo genere, che conaveva lavorato al programma “Pronto,?”, non risparmia qualche critica, ma sottolinea anche i suoi numerosi punti di forza. “era atipica”, spiega. “Oggi trovare un’altra che faccia tutto quello che ha fatto lei è difficile. Ci sono bravi cantanti, brave ballerine, maha sorpreso tutti anche come intervistatrice.