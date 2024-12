L’irresistibile ironia di Napoli | materasso gettato in strada con la banana di Catellan attaccata

Leggi su Dayitalianews.com

Ultimamente non si fa altro che parlare, di nuovo, della controversa opera di“Comedian”, unaal muro con dello scotch che recentemente è stata acquistata da un magnate cinese alla modica cifra di 6,2 milioni di dollari che poi ha mangiato. L’opera non poteva che suscitare l’del popolo napoletano e ladiè stata presa come ispirazione per creare un’altra opera che possiamo definire di “street art”.Ladiad unSiamo in via Scarlatti, al Vomero, nel cuore della movida collinare. Fuori ad un grosso portone di legno di un palazzo è stato posizionato un, con tanto di rete a doghe. Sulc’è un foglietto attaccato dove ci sono dei numeri, che corrispondono alla pratica del rifiuto ingombrante da ritirare.