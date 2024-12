Giornalettismo.com - La Rai potrebbe dire addio al Festival di Sanremo

Un’abitudine storica e conclamata ci ha portato a pensare che ci fosse un legame indissolubile e imprescindibile tra ildie la Rai. Una recente sentenza del TAR della Liguria, però, ha ribaltato questo assunto. A partire dall’edizione del 2026, infatti, il Comune sanremese potrà cedere (a titolo temporaneo per l’organizzazione dell’evento) il marchio delsolo ed esclusivamente passando attraverso la procedura del bando di gara pubblico. Dunque,ro entrare in gioco anche molte altre emittenti e la televisione pubblicaperdere quella kermesse seguita ogni anno da milioni di telespettatori, portando anche a ricavi pubblicitari sempre maggiori.dinon sarà più organizzato dalla Rai? Una notizia che, in realtà, non è una notizia. Infatti, è noto che il marchio deldi #sia di proprietà del Comune ligure, mentre la Rai è proprietaria esclusivamente del format.