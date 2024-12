Iltempo.it - Kate Middleton, la metamorfosi sorprendente: eccola al concerto di Natale

Leggi su Iltempo.it

La principessa del Gallesè riapparsa in pubblico da quando ha annunciato la sua battaglia contro il cancro. Ha fatto il suo ingresso nell'Abbazia di Westminster a Londra in occasione del tradizionalenatalizio, assieme al marito ed erede al trono, il principe William, e i loro tre figli. La reale in una lettera ha ringraziato le 1.600 persone invitate a partecipare all'evento per il loro impegno nell'aiutare gli altri nelle rispettive comunità. Ildi quest'anno è stato concepito per celebrare il sostegno che le persone si danno reciprocamente, soprattutto nei momenti difficili, un tema che potrebbe avere una particolare risonanza per la principessa dopo che un intervento chirurgico all'addome e la chemioterapia l'hanno costretta a ritirarsi dagli impegni pubblici per gran parte del 2024.