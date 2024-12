Laprimapagina.it - Italia-Germania: il 20 marzo al Meazza l’andata dei quarti di Nations League

Quattro mesi dopo il match con la Francia, per la 63ª volta nella loro storia gli Azzurri saranno di scena nel capoluogo lombardo. La Nazionalena torna a Milano per la sfida con la, il 20al ‘deidiCentoventitré giorni dopo il match con la Francia, la Nazionale tornerà a giocare a Milano. Lo stadio ‘Giuseppe’ – che lo scorso 17 novembre aveva fatto registrare il tutto esaurito (68.000 spettatori, record d’incasso per una partita della Nazionale) in occasione della sfida con i Bleus – ospiterà infatti, gara di andata deidi finale diin programma giovedì 20alle ore 20.45.Quattro i precedenti con laa Milano, tutti in amichevole. Due successi per l’, il 3-1 nella prima sfida al Campo Milan nel gennaio 1923 e il 3-2 nel maggio 1940 a San Siro, e due pareggi (1-1 e 0-0) nelle amichevoli disputate – entrambe il 15 novembre – nel 2013 e 2016.