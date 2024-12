Ilfoglio.it - Incontenibile tracimazione di K in libreria

A ogni gita inosservo con preoccupazione l’invasione di libri sugli escrementi, fieri di recare in copertina il termine “cacca”, che pudicamente scriverò “K”. Abbondano nella sezione bambini, con L’isola delle K, Servizio K per posta, La K: un’avventura, Le emozioni della K, La K magica, La fabbrica della K, nonché il più ambizioso La grande fabbrica delle K, l’elitario Il re della K, il democratico Tutti fanno la K, Il viaggio della K, La canzone della K, Mi scappa la K e, forse con un residuo di sessantottismo, Impara la matematica con il professor K. Sono passati i tempi in cui all’asilo i piedi si chiamavano “estremità inferiori”, pertanto non mi infastidisce la parola sconveniente ma la sua normalizzazione, il gioioso tono infantile con cui si innalza il vessillo dei prodotti intestinali.