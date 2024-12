Ilfattoquotidiano.it - In Salento masserie trasformate in resort: trovo inquietante l’entusiasmo di Meloni

Andai in vacanza per due estati di seguito in. La prima volta fu in una masseria di proprietà di amici, una seconda in campeggio. Specialmente la seconda volta toccai con mano che ilstava cambiando. Sorgevano qui e là nuove costruzioni sparse (non si capiva se licenziate o meno), e già si intuiva un futuro da overtourism sorretto da presunte sintonie con le tradizioni locali (la Notte della Taranta).Da allora, come si dice, è passata molta acqua sotto i ponti e ilè diventato trendy e lenon sono più case di contadini, bensì abitazioni di lusso (Bruno Vespa insegna). Ma “c’è ancora molto da fare” come direbbero gli sviluppisti. E quello che vi sto per raccontare lo dimostra. Siamo in comune di Maruggio, neltarantino. A poca distanza dal mare troviamo appunto una masseria denominata Maviglia.