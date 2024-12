Anteprima24.it - Immensa Avellino Basket, battuta Cividale dopo un overtime

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“E’ stata una partita difficile, abbiamo giocato bene per i primi trenta minuti, poi è venuta fuori. I 22 rimbalzi offensivi conquistati dagli avversari sono stati tanti, così come abbiamo perso qualche palla contesa di troppo, ma ovviamente siamo soddisfatti per il risultato ottenuto. Mussini nel finale è stato bravo a prendersi la responsabilità, complimenti a lui, ma è tutta la squadra che ha lavorato bene”. Parla così Alessandro Crotti, coach dell’la vittoria arrivata contro la United Eaglesball(90-85).ha dominato i primi tre quarti, per poi subire il ritorno in partita dei padroni di casa. Sembrava potesse arrivare la beffa, ma Mussini negli ultimi due minuti e mezzo dei regolamentari si scalda infilando 11 punti di fila trascinando i suoi al supplementare, fallendo il tiro della possibile vittoria ai regolamentari.