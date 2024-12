Ilgiorno.it - Il discorso alla città: "Urgente la casa per tutti. E il lavoro sia più sicuro"

Leggi su Ilgiorno.it

Il nodo della "per", ilprecario, ine malpagato. I segni di stanchezza della. Ma anche l’occasione del Giubileo: ripartire dalle fragilità per dare speranza anche ai giovani, che sembrano averla persa. L’arcivescovo Mario Delpini è nella Basilica di Sant’Ambrogio per il tradizionale ““. "Lasciate respirare la terra": il titolo e l’invito. "La gente è stanca di una politica che si presenta come una successione irritante di battibecchi, di una gestione miope della cosa pubblica – dice con forza –. La gente è stanca di servizi pubblici che costringono a ricorrere al privato, di un’amministrazione che non sa valorizzare le risorse della società civile, le iniziative della comunità per l’educazione, l’assistenza, l’edilizia, la sanità". Analizza i problemi milanesi senza dimenticare il contesto internazionale: "Rimangono inascoltati gli appelli di papa Francesco per cercare soluzioni diplomatiche ai conflitti in atto; non interessano ai potenti le lacrime e le ferite inguaribili nell’anima e nel corpo degli innocenti.