Ilveggente.it - I pronostici di sabato 7 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1

Leggi su Ilveggente.it

di, scendono in campo tutti i principali campionati:A,1 e.La quattordicesima giornata diA prosegue questocon altre tre partite, tra cui Juventus-Bologna che è diventata di fondamentale importanza per l’allenatore Thiago Motta dopo le critiche per i recenti risultati negativi dei bianconeri. Thiago Motta sfida il suo passato, visto che se la vedrà con molto dei suoi ex calciatori ora sotto la guida di Italiano, che per il momento pure deludendo in Championsquanto meno in campionato sta mantenendo lo stesso andamento della passata stagione.IdiA,1 (LaPresse) – IlVeggente.it I bianconeri nonostante le recenti difficoltà e gli infortuni sembrano comunque in grado di ottenere un risultato positivo, e visto l’atteggiamento tattico sempre offensivo dei rossoblù c’è da aspettarsi almeno un paio di gol complessivi nonostante la Juventus mantenga per ora la palma di migliore difesa del campionato.