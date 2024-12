361magazine.com - Grande Fratello, Mariavittoria rivela cosa potrebbe accadere lunedì in diretta

Leggi su 361magazine.com

affronta un periodo di sfogo: la gieffinanel corso dellada diverse ore si è isolata dall’intero gruppo, Javier vedendola in difficoltà ha cercato di spronare ed invogliare la giovane a sfogarsi.hato i suoi timori in vista della puntata die delle reazioni cheavere Tommaso vedendo ed ascoltando le nuove clip con Alfonso D’Apice. La giovane dopo aver manifestato il suo interesse per Alfonso ha deciso di non perdere l’amicizia con l’ex concorrente di Temptation Island ed inoltre non riesce a chiudere il rapporto con Tommaso.Leggi anche, le nuove confessioni di Helena su Shaila: “Provoca anche lei”Le confessioni della giovane modellaha confessato: “Ma che devo fare?”.