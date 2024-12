Oasport.it - F1, tutto sembra contro la Ferrari ad Abu Dhabi. Ma finché c’è vita…

Leggi su Oasport.it

Abudavvero stregata per la(impossibile dimenticare la gara del 2010, con Alonso beffato dalla Red Bull di Vettel nella lotta per il titolo), protagonista sin qui di un weekend a dir poco travagliato con una serie di episodi negativi che hanno reso ancor più complicato il tentativo di superare in extremis la McLaren nel Mondiale costruttori.Già nella giornata di venerdì la Scuderia di Maranello aveva dovuto fare i conti con la penalità di 10 posizioni in griglia a Charles Leclerc (non al meglio fisicamente per un’intossicazione alimentare) per l’utilizzo del terzo pacco batterie stagionale sulla sua SF-24, mentre la McLaren metteva le cose in chiaro dettando legge nelle prove libere.Quest’oggi il monegasco della Rossa ha poi commesso un’ingenuità, oltrepassando i limiti della pista (per una questione di millimetri) in curva 1 nel suo ultimo giro del Q2 e vedendosi così cancellare un tempo che lo avrebbe proiettato addirittura davanti a tutti.