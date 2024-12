Oasport.it - F1 su TV8 oggi, GP Abu Dhabi 2024: programma qualifiche, differita in chiaro

Levalide per il Gran Premio di Abudi Formula 1 avranno luogo nella giornata di sabato 7 dicembre. La sessione nella quale sarà determinata l’ultima griglia di partenza della stagione si terrà nel pomeriggio locale, senza grosse differenze di fuso orario con le nostre latitudini.La Ferrari ha un rapporto pessimo con la pista di Yas Marina. Mai, dal 2009 a, una Rossa è scattata davanti a tutte le avversarie da queste parti! Davvero un tracciato in tutto e per tutto ostile al Cavallino Rampante, che quindi non solo non vi ha ancora vinto, ma non si è neppure preso una soddisfazione estemporanea che sia una!Peraltro, qui la pole position chiama l’affermazione. Dal 2015 in poi ha sempre primeggiato chi è scattato dalla casella privilegiata! Complessivamente, il poleman ha vinto 10 volte su 15, ma tutte le ultime 9 edizioni sono state appannaggio dell’uomo più veloce sul giro secco.