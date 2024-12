F1 GP Abu Dhabi 2024 Russell | Frustrante non poter lottare per le prime due file

Leggi su Sportface.it

Georgeha commentato le qualifiche del GP di Abu, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1: “È stato un weekend strano per noi come squadra, pieno di alti e bassi. Ci sono stati momenti in cui abbiamo guidato velocemente e poi altri in cui non eravamo sicuri di dove fosse andato il ritmo. Siamo un po’ confusi da questo. Oggi non avevamo la velocità perper ledueed è, ma la settima posizione è probabilmente il massimo in cui potessimo sperare“.“È stato un vero peccato anche per Lewis. È stato davvero veloce questo fine settimana, mi ha preceduto comodamente e penso che sarebbe stato lì alla fine del Q3 – ha aggiunto il britannico – Domani sarà dura. Ci aspetta una bella lotta, ma la affronteremo e cercheremo di concludere la stagione nel modo migliore possibile“.