Everton-Liverpool Premier League | tv probabili formazioni pronostico

è una partita della quindicesima giornata die si gioca sabato alle 13:30: diretta tv,.Goodison Park ospiterà per l’ultima volta il derby di: dall’anno prossimo, infatti, l’cambierà casa, spostandosi in un’avveniristica arena nuova di zecca. Questa sarà dunque una stracittadina carica di significati per i tifosi dei Toffees, che lo scorso aprile hanno messo fine al digiuno di successi contro gli odiati Reds, battuti 2-0 (l’non vinceva dal 2010 davanti al proprio pubblico).: tv,(Ansa) – Ilveggente.itIl gap tra le due squadre quest’anno sembra invece molto più ampio, con ilche è una vera e propria macchina da guerra. Dopo 14 giornate gli uomini di Arne Slot sono primi in classifica, con un vantaggio di 7 punti sulle seconde (Chelsea e Arsenal).