Ernst Knam inaugura l'albero di Natale a Forlì con la Fabbrica di Cioccolato

Se il tema del videomapping e delle decorazioni dell’didi quest’anno è ‘Ladi’, quale miglior personalità potrebbere l’accensione se non il re indiscusso del? Il padrino della festa dizione, prevista per domani pomeriggio, sarà lo chef e maître chocolatier, che realizzerà anche una torta a tema, dedicata al mondo di Willy Wonka. Il celebre pasticcere tedesco ha una lunga carriera alle spalle: dal 1986, quando ha cominciato a lavorare nel mondo dei dolci, è stato chef in vari ristoranti stellati in Germania, Scozia, Svizzera e Inghilterra. Vive in Italia dal 1989: vi si trasferì per lavorare al fianco di Gualtiero Marchesi, fino all’apertura del suo laboratorio di pasticceria a Milano, nel 1992. Nel 2009 ha vinto il titolo di campione italiano di cioccolateria e nel 2014 è stato nominato ‘Chef ambassador’ per Expo 2015, insieme a Carlo Cracco e Pietro Leemann.