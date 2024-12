Quotidiano.net - Da Giulia a Saman: ‘Scarpe rosse, quando il design diventa simbolo’. La mostra contro la violenza sulle donne

Milano, 7 dicembre 2024 – “Scarpeilsimbolo”, è il titolo dellache dal 9 al 15 dicembre a Milano (Spazio linea pelle, in piazza Tomasi di Lampedusa, 2) vuol “promuovere una sensibilizzazione che non si fermi solo al 25 novembre, giornata internazionale dedicata all’eliminazione della, ma che continui lungo tutto lo scorrere dell’anno”. L’idea nasce dal centro antiKore e vuole celebrare un simbolo della battaglia per i diritti delle. La storia delle scarpeLe scarpe, ricordano le organizzatrici, “sonote simbolo della lottaquesto inarrestabile fenomeno danel 2009 l’artista messicana Elina Chauvet diede vita all’installazione “Zapatos Rojos” con 33 scarpeassociate ad altrettanti nomi divittime di