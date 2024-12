Quotidiano.net - Da Aeroitalia 22 nuovi voli Sardegna-Penisola per le feste

annuncia l'aggiunta dei primi ventiduesupplementari durante il periodo natalizio, per soddisfare la crescente domanda di viaggi da e per la, che la compagnia assicura in regime di continuità territoriale. Si tratta di dodici collegamenti aggiuntivi sulla tratta Milano Linate-Cagliari e dieci sulla tratta Roma Fiumicino-Cagliari. Tra queste nuove frequenze anche duestraordinari sulla tratta Linate-Cagliari per venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre. Isaranno incrementati ulteriormente qualora si presenti l'esigenza di altre prenotazioni. "Con questo potenziamento che abbiamo voluto programmare in anticipo,- dichiara il direttore commerciale Krassimir Tanev - punta a offrire maggiori opportunità di viaggio a famiglie e visitatori, facilitando i collegamenti tra lae il resto d'Italia durante il Natale e il Capodanno".