Oasport.it - Combinata nordica: ancora Maria Gerboth al comando a Lillehammer, Ida Marie Hagen all’attacco

Seconda giornata in vetta alla graduatoria perin quel di. Prima Individual Compact in terra norvegese per la Coppa del Mondo die si ritrova alnuovamente la teutonica classe 2002.Anche oggi il vento è molto variabile sul trampolino HS98 esfrutta le condizioni giuste per timbrare il punteggio di 125,8. Alle sue spalle troviamo la norvegese Ingrid Laate a 6”.Attenzione soprattutto ad Ida: la norvegese, vincitrice di ieri, è terza, a soli 12”, pronta ad andare, a caccia della seconda vittoria in due giornate.In casa Italia la migliore è Greta Pinzani, venticinquesima, ventisettesima Anna Senoner, ventinovesima Veronica Gianmoena, trentunesima Daniela Dejori.