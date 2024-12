Calciomercato.it - Bufera Milan e Fonseca: “Accusa gravissima che non può passare in silenzio”

I rossoneri vanno ko in casa dell’Atalanta: polemiche nel post partita, nel mirino c’è anche l’allenatore portogheseCoda polemica dopo Atalanta-, con i nerazzurri di Bergamo che alla fine hanno trovato il gol vittoria grazie al guizzo del solito Lookman.Paulo(LaPresse) – Calciomercato.itA far arrabbiare il ‘Diavolo’ e soprattuttoè il gol convalidato sull’1-0 all’ex De Ketelaere, dopo un contrasto in area con Theo Hernandez. Tutto regolare però per l’arbitro La Penna tra le schermaglie nel finale di partita davanti ai microfoni: “Il primo gol è fallo, l’arbitraggio di stasera (ieri per chi legge, ndr) è una mancanza di rispetto per il“,il tecnico rossonero prima della replica di Gasperini: “tenta di parlare di altro e non della partita. Gol splendido e vittoria meritata”.