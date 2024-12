Lettera43.it - Boccia-Sangiuliano, Report rivela la chiamata dell’imprenditrice all’ex capo di gabinetto del ministero

te alcune anticipazioni della nuova inchiesta di, che andrà in onda l’8 dicembre su Rai 3, che hanno portato alla luce dettagli inediti sulla mancata nomina di Maria Rosariaa consigliera per l’organizzazione dei grandi eventi aldella Cultura, all’epoca guidato da Gennaro. Al centro delage di Luca Bertazzoni, una telefonata trae l’exdidel, Francesco Gilioli. Durante la conversazione, Gilioli ha affermato di aver ricevuto indicazioni dal ministro di non procedere con la nomina., sorpresa, ha chiesto conto del contratto che ha sostenuto di aver firmato il 7 agosto nella stanza del ministro, alla presenza dello stesso Gilioli, e insiste: «Se lei non l’ha strappato lo troveremo».L’avvocato di: «Arianna Meloni aveva messo in guardia l’ex ministro su»L’inchiesta ha incluso anche la testimonianza dell’avvocato di, Silverio Sica, che hato come Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sorella della premier, avesse avvisato il ministro di «stare attento a questa persona», per via di alcune voci sul suo conto.