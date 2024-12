Quotidiano.net - Almeno 20 morti nel crollo della palazzina all'Aja

20 persone hanno perso la vita per ilin piena notte di unaresidenziale di tre piani nella capitale dell'Olanda, l'Aja, che è seguita ad un'esplosione e a un incendio. I servizi di emergenza dell'Aia contano 20 vittime in un appartamento. Lo scrive il principale quotidiano olandese, Telegraaf, che cita i servizi di emergenza dell'Aja.quattro le persone portate in ospedale, mentre il bilancio è ancora provvisorio.