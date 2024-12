Isaechia.it - X Factor 2024, trionfa Mimì: la classifica finale

la vincitrice della diciottesima edizione di X, il talent show di Sky condotto egregiamente da Giorgia.La giovanissima diciassettenne di Usmate Velate, provincia di Monza-Brianza, giudata da Manuel Agnelli, si è aggiudicata la vittoria nella storica finalissima di piazza del Prebiscito a Napoli. Al secondo posto i Les Votives, al terzo I Patagarri e al quarto Lorenzo Salvetti, tutti del team di Achille Lauro. View this post on Instagram A post shared by XItalia (@xitalia)Per il musicista milanese, frontman degli Afterhours si è trattato della sua prima vittoria nelle sei edizioni in cui ha partecipato nelle vesti di giudice. Si deve a Manuel fra l’altro la vincente scoperta dei Maneskin, arrivati secondi nel 2017 alle spalle di Lorenzo Licitra.