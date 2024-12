Anteprima24.it - Verso Trapani-Benevento, accolto il ricorso del presidente Antonini che annuncia: “Andrò in panchina”

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ carico Valerio, massimo dirigente delche domenica ospiterà ilnel big-match del 18esimo turno. “La Corte Sportiva d’appello – infatti – hail reclamo proposto dalValeriocontro la sanzione dell’inibizione per 7 giorni ed ammenda di euro 500.00 inflittagli in relazione alla gara-Latina del 23.11.2024. Pertanto, ilnon è più sottoposto ad alcun provvedimento di inibizione”, questo l’esito delpresentato dal massimo dirigente dei siciliani che nel corso della trasmissione Spazio Sport Live in onda sul canale Sicilia 242 hato le sue intenzioni per la sfida contro il: “Domenica vi faccio divertire perché sarò incon Aronica. Mi godrò la partita dallae quando mi vedrete lì, saprete benissimo che sarò il primo tifoso”.