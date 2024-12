Corrieretoscano.it - Tre modi per non morire alla Pergola: sul palco c’è Toni Servillo

FIRENZE – Grande appuntamento al Teatro dellaper la settimana che precede quella di Natale. Dall’11 al 15 dicembre, arriva in scenacon Treper non– Baudelaire, Dante, i Greci di Giuseppe Montesano: un viaggio teatrale attraverso tre momenti culminanti in cui alcuni poeti hanno messo in pratica “l’arte di non”, e ci hanno mostrato come metterciricerca della nostra stessa vita.Lo scrittore Giuseppe Montesano riconosce in Charles Baudelaire, Dante e nei classici greci quegli autori che, ancora oggi, ci insegnano “l’arte di non”, da loro stessi messa in pratica. Si inizia con Monsieur Baudelaire, quando finirà la notte?, un innobellezza come arma per vincere ingiustizia e depressione; si prosegue con Le voci di Dante, in cui prendono la parola alcuni celebri personaggi della Commedia; e si conclude con Il fuoco sapiente, la poesia e la filosofia greche per immaginare un futuro diverso.