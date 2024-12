Ilnapolista.it - Thiago Motta: «La Juventus non è nella lotta scudetto? Ognuno ha la libertà di opinione»

in conferenza stampa per il match di Serie A trae la sua ex squadra, il Bologna.: «Lanon è? Pensiamo a fare bene, il resto non posso controllarlo»La differenza tra questo Bologna e il suo Bologna?«Il Bologna sta bene ed è una grande squadra. Dobbiamo concentrarci su cosa dobbiamo fare e tante altre cose da evitare, loro giocano molto in verticale e pressano tanto». È d’accordo con le parole di Buffon?«Adesso la massima concentrazione è sul Bologna e sulla prossima partita. Tutte le parole di Gigi le prendo con grande piacere, con grande stima. Non solo per il giocatore, ma per l’uomo di cui ho grande stima, siamo stati insieme in nazionale e abbiamo condiviso insieme tante belle cose. Lo ringrazio e lo ringrazierò sempre.