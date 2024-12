Quifinanza.it - Stipendi più bassi ed ereditieri più ricchi, i soldi degli italiani nel rapporto Censis

Leggi su Quifinanza.it

Ilha diffuso un nuovoche descrive numerosi aspetti della popolazione italiana. Dal punto di vista economico, negli ultimi 20 anni il cittadino medio si è impoverito: glisono infatti calati del 7%, un caso unico tra i Paesi sviluppati, dove invece i salari tendono ad aumentare. Il calo demografico sta poi causando una concentrazione della ricchezza a causa delle eredità che finiscono in mano a molti figli unici.Altri problemi segnalati dalsono la crescita quasi nulla del Pil, da cui derivano anche i salari più, un calo dell’industria in favore di settori meno produttivi come il turismo e le difficoltà dello Stato nel finanziare il welfare, soprattutto per quanto riguarda il sistema pensionistico.I problemi economici dell’Italia neldelCome ogni anno il, istituto privato di ricerca socio-economica, ha pubblicato la sua “fotografia” dell’Italia, nella quale sono contenuti numerosi dati economici sul nostro Paese, in buona parte molti negativi.