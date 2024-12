Ilrestodelcarlino.it - Si accende la magia del Natale. Gli appuntamenti di domenica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa, 8 dicembre, a Scandiano è prevista l’accensione dell’albero alto 12 metri in piazza Spallanzani e d’altre tre installazioni che vestiranno piazza della Libertà, Corso Vallisneri, piazza Primo Maggio e piazza Duca d’Aosta. Alle 17 la giunta inaugurerà la grande scenografia che accompagnerà le feste natalizie. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Commercianti in collaborazione con il Comune, avrà anche un momento musicale con l’esibizione del coro Vocal Vibes. A seguire alle 19 tutta la piazza sarà imbandita con le distese dei locali che serviranno un’apericena con un accompagnamento musicale. Piazza Primo Maggio diventerà invece la ‘piazza del gusto’ per tutti i weekend e lunedì 23 dicembre. Le associazioni offriranno le migliori specialità enogastronomiche. Particolarmente ricco il programma per famiglie in piazza Duca d’Aosta.