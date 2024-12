Seul il presidente Yoon non si presenta in Parlamento | sabato il voto sull’impeachment

Leggi su Open.online

Ildella Corea del SudSuk-yeol era atteso inalle prime ore dell’alba italiana, ma il suo ufficio ha dichiarato che non si presenterà davanti all’Assemblea nazionale. Il leader che il 3 dicembre aveva decretato la legge marziale, poi bocciata dalla maggioranza dei parlamentari, non si è ancora dimesso. Nonostante su di lui graviti l’inchiesta per «alto tradimento». E domani, 7 dicembre, si voterà per il suo impeachment.Le pressioni del partito delIl partito conservatore, il People Power Party, si è da subito opposto all’impeachment perché è consapevole quanto quelpossa pesare nelle prossime elezioni. La posizione, tuttavia, non è ancora definitiva: per passare l’impeachment ha bisogno dei due terzi dei voti del. L’opposizione, che ha la maggioranza in assemblea, può contare su 191 deputati.