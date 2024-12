Ilgiorno.it - Robecchetto, addio a Franca Stangherlin anima e memoria della Cascina del Guado. Da “comune” negli anni ‘70 a spazio artistico e sperimentale

con Induno (Milano), 6 dicembre 2024 – È un pezzo di storia culturale milanese, lombarda e italiana che se ne va. Un capitolo che si chiude. Con la morte di, milanese d'origini venete, 80li avrebbe compiuti a giugno dell'anno prossimo, ladelcon Induno - fulcro da oltre mezzo secolo di arte, letteratura, incontri, confronti e Cultura con la maiuscola - perde un tassellosua identità pur nella certezza (e salvezza)continuità di questo fecondo laboratorio d'idee garantita dal figlio Francesco Oppi.viveva in questo angolo tranquillo di provincia milanese, affacciato sul Naviglio Grande, dal 1969, quando assieme al marito e padre di Francesco, Daniele, aveva lasciato Milano. Una malattia se l’è portata via in pochi mesi.