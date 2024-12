Quotidiano.net - Perché Milhouse dei Simpson cambia voce

Roma, 6 dicembre 2024 – Una vera rivoluzione è avvenuta in America per quanto riguarda il mondo dei. La serie tv, amatissima anche in Italia, dovrà salutare per sempre lache ha accompagnato – per ben 35 anni – il personaggio di, l’amico goffo e inseparabile di Bart. La decisione è stata presa dalla doppiatrice Pamela Hayden. La decisione della doppiatrice didi dire “addio” al personaggio deiNei giorni scorsi, la donna ha annunciato che dopo aver prestato laper tutti questi anni (e aver accumulato una serie di altri ruoli tra cui il bullo Secco Jones e il pio vicino di Bart, Rod Flanders), ha deciso di ritirarsi dal doppiaggio. Le sue ultime performance nei "" comee Jimbo sono andate in onda domenica sera, in America.