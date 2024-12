Ilrestodelcarlino.it - Nuovo asfalto in collina. Per le strade 400mila euro: "Mai investito così tanto"

Sfiora iil pacchetto di interventi che il Comune porterà avanti nelle prossime settimane su alcunedel forese, tra la zonare e la periferia Nord della città. Si tratta, in particolare, di lavori di asfaltatura da tempo richiesti da residenti e non solo. Le operazioni, affidate ad Area Blu, interesseranno le seguenti: via Bergullo, via Pediano e via Calunga Buore, con uno stanziamento di 186mila; via Montecatone e via Prati Cupi, per ulteriori 200mila. I lavori sono pianificati indicativamente nell’arco dei prossimi dieci giorni, condizioni meteorologiche permettendo. "Questi interventi si inseriscono nel più ampio piano di manutenzione stradale del Comune, che nel 2024 ha previsto investimenti significativi per un totale di 3,8 milioni anche grazie ai fondi per la ricostruzione post-alluvione", sottolineano dalla Giunta, consigliando agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di utilizzare percorsi alternativi, quando possibile, per minimizzare i disagi alla circolazione.