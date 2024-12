Lanazione.it - Nido comunale Villa Sitorni: nuovi spazi per bambini da 3 a 12 mesi

Arezzo, 6 dicembre 2024 –perda 3 a 12. Suuna progettualità ampia che va oltre il nuovo servizio. Tanti e Casi: "Temporanea delocalizzazione a San Domenico per interventi più strutturali. Stesso servizio per le famiglie" Delocalizzazione a San Domenico, ex asilo aziendale, della sezione lattanti dell’asilo”. La decisione, che ha avuto il via libera della Regione Toscana, è stata presa dall’Amministrazione a seguito delle varie sollecitazioni che sia dalla maggioranza che dall’opposizione sono pervenute circa la possibilità concreta di realizzare, proprio sull’immobile che ospita la scuola di, un intervento più consistente rispetto ai lavori previsti per la realizzazione dei 12posti riservati alla fascia 3-12