Natale, la conta delle spese per gli eventi

’Allestimenti natalizi, organizzazionee comunicazione2024 a porto san Giorgio (seconda parte), indirizzi, autorizzazione alla spesa’. È la denominazione dell’ultima delibera, adottata lo scorso 29 novembre, avente per oggetto le manifestazioni natalizie. Il documento ne specifica alcune con i relativi costi , che, per esse, ammontano complessivamente a 53.376,86 euro. Ovviamente non è l’importo di tutte lenatalizie, forse più consistenti, ma riguarda solo una parte di esse, la seconda si precisa nel verbale di Giunta. Vediamo quali sono, cominciando da quello di prossima esecuzione che è lo spettacolo con Mirco Bocci DJ Set con Paolo Love voce e Simone M. dj, in calendario alle 22,30 di domani, 7 dicembre, in via Oberdan. Il compenso per gli organizzatori è di 9760 euro.