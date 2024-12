Mistermovie.it - Mister Movie | The Last of Us: Cosa Aspettarsi dalla Terza Stagione

Scopri tutte le anticipazioni sulla terza stagione di The Last of Us, la serie HBO ispirata al celebre videogioco, con dettagli su trama, cast e location delle riprese.Il Ritorno di The Last of Us: Confermata la Terza Stagione La popolare serie HBO, The Last of Us, è pronta a espandere il suo universo con una terza stagione, confermata prima ancora della messa in onda della seconda. La produzione inizierà nell'estate del 2025 a Vancouver, mentre i fan attendono con trepidazione la premiere della seconda stagione, prevista per la primavera dello stesso anno. Scritta da Craig Mazin e Neil Druckmann, la serie continua a rimanere fedele all'acclamata saga videoludica di Naughty Dog, con il ritorno dei registi delle stagioni precedenti, tra cui Kate Herron, Mark Mylod, Nina Lopez-Corrado e Stephen Williams.