Sport.quotidiano.net - Lucchese - La campagna d’inverno. Vertice per programmare il mercato

Mentre nella sede del gruppo Bulgarella, a Pisa, si continua a lavorare, sia pure sotto traccia, per trovare un acquirente serio e solido che possa rilevare la società e garantire allaun futuro senza "turbolenze", ieri Lo Faso, Conte e Ferrarese sono stati visti in un ristorante di Lucca, in quello che, evidentemente, si è trattato di un normale pranzo di lavoro. Non sappiamo quale sia stato il "piatto del giorno", ma è probabile che si sia parlato, vista la presenza del "ds" Ferrarese, dell’ormai imminente riapertura della finestra invernale del, prevista ufficialmente per il prossimo 2 gennaio. Non pensiamo, invece, che sia stato affrontato il discorso riguardante l’eventuale cessione della società, che rimane sempre dietro l’angolo, perché quella non era la sede più opportuna.