La sorella di Giulia Tramontano ringrazia i Pinguini tattici nucleari per la canzone Migliore

Chiaraha volutore pubblicamente iper la, che fa parte del nuovo album Hello World, che tratta il tema dei femminicidi. Ladi, uccisa da Alessandro Impagnatiello, recentemente condannato all’ergastolo, su Instagram ha scritto: «Grazie per averle dato vita attraverso la vostra musica». Senza nominarla esplicitamente, i riferimenti della band bergamasca sono evidenti: «Tu dormi, bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino», o ancora: «le nuvole, ma resta il sole», «Mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37», come le coltellate inferte da Impagnatiello. «Resti tu,, piccola donna che cammini tra le stelle», ha scritto Chiara: «La canterò a squarciagola per te».La storia di Chiara(via Instagram).